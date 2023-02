La Fête du court métrage : Godard, au commencement L’hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

La Fête du court métrage : Godard, au commencement L’hybride, 17 mars 2023, Lille. La Fête du court métrage : Godard, au commencement Vendredi 17 mars, 20h30 L’hybride

Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation. Pour cette première soirée, nous vous proposons de rendre hommage à un cinéaste iconoclaste qui a marqué sa génération et tant d’autres. Dès 14 ans. Dans le cadre de La Fête du court métrage.

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée. Toutes les infos : www.lhybride.org L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Nord 0320532484 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

