L’Étincelle – Conférence gesticulée : L’enjeu des retraites – Le travail libre ! L’hybride, 16 mars 2023, Lille.

L’Étincelle – Conférence gesticulée : L’enjeu des retraites – Le travail libre ! Jeudi 16 mars, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

La conférence gesticulée, c’est l’histoire d’une femme/d’un homme qui monte sur une scène pour porter une parole politique. Dans les faits, il s’agit d’un travail d’écriture, mêlant introspection et recherche-action, mis en corps et en récit. Nous parlons d’un tressage des savoirs ; issu de notre vécu, de nos lectures, de nos cogitations comme de nos émotions. L’esthétisation est nécessaire pour rendre sensible ce que nous nommons l’émotion politique : ce qui nous touche sans nous apitoyer, ce qui nous révolte sans nous rendre impuissant.

Mars : L’enjeux des retraites – Le travail libre ! (Sandrine Courtial, Dominique Lestienne, William Tournier)

À l’heure d’une mobilisation historique contre le projet de réforme des retraites, les travailleurs de L’Étincelle vous proposent une forme hybride de conférence gesticulée et d’atelier d’éducation populaire sur le sujet.

En partenariat avec L’Étincelle.

www.l-etincelle.fr

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection et conférence gesticulée : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

Toutes les infos : www.lhybride.org

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « https://www.l-etincelle.fr »}, {« link »: « http://www.lhybride.org »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:30:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00

2023-03-16T20:30:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00