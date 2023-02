Best of Doc #4 – Les courts L’hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

Tarifs : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation En écho au Festival Best of Doc qui met à l’honneur dans les salles de cinéma les meilleurs films documentaires sortis en 2022, L’hybride accueille une programmation de 4 courts métrages (documentaires et fictions) réalisés précédemment par les cinéastes de la sélection officielle du Festival.

Découvrez des formes courtes signées Payal Kapadia, Sergei Loznitsa, Nicolas Peduzzi et Jonas Poher Rasmussen. Dès 12 ans. En présence de Bertille Joubert, coordinatrice du festival Best of Doc. Dans le cadre du Festival Best of Doc #4.

www.bestofdoc.fr INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée. Toutes les infos : www.lhybride.org L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Nord 0320532484 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:30:00+00:00 – 2023-03-10T21:30:00+00:00

