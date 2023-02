Le programme de courts du mois : Zygomatiks L’hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Le programme de courts du mois : Zygomatiks L’hybride, 4 mars 2023, Lille. Le programme de courts du mois : Zygomatiks 4 – 25 mars L’hybride

Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation Une sélection concoctée avec soin, autour d’une thématique, à savourer au fil des semaines pour être sûr·e de ne pas en rater une miette !

À 20h30, pour chaque séance de courts du mois, L’hybride vous propose un quiz en lien avec la thématique de la soirée. Une conso offerte à la clé ! Samedi 4 mars 2023 – 20h30

Jeudi 9 mars 2023 – 20h30

Samedi 11 mars 2023 – 20h30

Samedi 25 mars 2023 – 20h30 Il paraît qu’il est recommandé de rire au moins 15 minutes par jour pour rester en bonne santé. Ça tombe bien, L’hybride et ses canapés vous accueillent pour un programme de courts métrages aussi variés que décalés qui devrait muscler vos joues. Personnages hauts en couleur, rencontres insolites… Préparez vos zygomatiques pour un mois de mars désopilant ! Dès 16 ans. INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Quiz et projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée. Toutes les infos : www.lhybride.org L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Nord 0320532484 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:30:00+00:00 – 2023-03-25T21:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu L'hybride Adresse 18 rue Gosselet Ville Lille lieuville L'hybride Lille Departement Nord

L'hybride Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Le programme de courts du mois : Zygomatiks L’hybride 2023-03-04 was last modified: by Le programme de courts du mois : Zygomatiks L’hybride L'hybride 4 mars 2023 L'hybride Lille lille

Lille Nord