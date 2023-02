Festival Séries Mania OFF : Focus Studio La Cachette L’hybride Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Festival Séries Mania OFF : Focus Studio La Cachette L’hybride, 3 mars 2023, Lille. Festival Séries Mania OFF : Focus Studio La Cachette Vendredi 3 mars, 20h30 L’hybride

Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation La Cachette est un studio français fondé en 2014 par Julien Chheng, Oussama Bouacheria et Ulysse Malassagne. Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour de grands studios d’animation en France et à l’étranger, ces 3 anciens des Gobelins ont décidé d’unir leurs forces pour produire ensemble des projets d’animation de qualité.

Parmi les projets marquants du studio : la production exécutive d’un court métrage de la collection Love, Death and Robots produite par David Fincher et Tim Miller pour Netflix, et 2 saisons de la série à succès Primal réalisée par Genndy Tartakovsky et récompensée par un Emmy Award 2021 dans la catégorie « Outstanding Animated Program ».

Fort d’une équipe de plus de 50 artistes, le Studio La Cachette compte se lancer dans la production de ses propres œuvres originales avec la série Le Collège Noir réalisée par Ulysse Malassage pour la plateforme française Anime Digital Network, le projet de long métrage Muyi de Julien Chheng, et la série Mehdi : Avis de Passage réalisée par Oussama Bouacheria. Au cours de cette masterclass, les co-fondateurs du studio vous partageront leur expérience et vous révéleront les coulisses de leurs plus grands succès. Déconseillé aux moins de 16 ans. En présence de Oussama Bouacheria et Ulysse Malassagne du Studio La Cachette.

La présentation sera suivie de la projection d’un épisode de Primal, série disponible sur Adult Swim. Dans le cadre du Festival Séries Mania OFF.

www.seriesmania.com INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Masterclass : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation.

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée. Toutes les infos : www.lhybride.org L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Nord 0320532484 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T19:30:00+00:00 – 2023-03-03T21:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu L'hybride Adresse 18 rue Gosselet Ville Lille lieuville L'hybride Lille Departement Nord

L'hybride Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Festival Séries Mania OFF : Focus Studio La Cachette L’hybride 2023-03-03 was last modified: by Festival Séries Mania OFF : Focus Studio La Cachette L’hybride L'hybride 3 mars 2023 L'hybride Lille lille

Lille Nord