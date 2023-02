Retourner les pierres L’hybride, 17 février 2023, Lille.

Retourner les pierres Vendredi 17 février, 20h30 L’hybride

Adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation

Une fois n’est pas coutume, L’hybride met son grand écran en arrière-plan et vous propose une soirée documentaire sonore avec l’enquête musicale Retourner les pierres.

L’hybride 18 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “http://www.foretnoire.net”}, {“link”: “https://www.lhybride.org”}]

0320532484 http://www.lhybride.org Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Dans le Lot, au croisement de deux routes, il y a cet endroit dont l’appellation ne laisse personne insensible : La croix des femmes mortes. Un nom qui claque dans le silence, un nom mystérieux car sur ce carrefour il n’existe aucune archive, aucune information. Qui étaient ces femmes ? De quoi était faite leur existence ?

Retourner les pierres est une enquête musicale sur les traces laissées par les fantômes dans les paysages, les pierres et les maisons des vivant·e·s. À la recherche des femmes mortes de la croix, nous avons trouvé d’autres histoires, d’autres femmes, d’autres chemins enfouis depuis longtemps. Les fantômes parlent fort mais leur langue est mystérieuse, pour les entendre il va falloir se laisser guider…

Retourner les pierres est une série audio en 7 épisodes réalisée par Forêt Noire.

Enquête, écriture et montage : Marie Pons et Léa Anaïs Machado

Composition musicale, prise de son et mixage : Pierre Antoine Naline

Le thème de la légende de La vieille morte a été composé et interprété par Bòsc : Marthe Tourret, Lisà Langlois-Garrigue, Elisa Trebouville et Noëllie Niolou

Durée de l’écoute : 1h env.

L’écoute collective sera suivie d’une discussion avec l’équipe de Forêt Noire.

www.foretnoire.net

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Séance : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation

Si vous n’êtes pas encore adhérent pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

Toutes les infos : www.lhybride.org



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-17T21:30:00+01:00