Short Export : Coups de cœur allemands ! L’hybride, 2 février 2023, Lille.

adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation

L'hybride 18 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000

Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images).

Une coopération franco-allemande de longue date entre AG Kurzfilm – l’Association Fédérale Allemande du Court Métrage, German Films, le Goethe-Institut Lyon, la Kurzfilm Agentur Hamburg et le Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand propose chaque année un excellent programme de courts métrages qui permet de faire voyager dans le monde entier une sélection exquise de cette programmation.

Pour la 17e fois, des courts métrages allemands exceptionnels font le tour du monde avec le programme Short Export – Made in Germany 2022. De manière émouvante et non conventionnelle, les films de la sélection parlent de la différence et de la place de chacune et chacun dans la société, de relations, de femmes fortes et de destructions. Les histoires racontées sont pleines d’imagination, bruyantes et silencieuses – et parfois drôles.

Ces 6 films ont été sélectionnés parmi plus de 400 candidatures allemandes au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand et donnent un aperçu de la diversité tant artistique qu’esthétique et thématique du court métrage allemand.

Dès 14 ans.

En partenariat avec le Goethe-Institut de Lille.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

Toutes les infos : www.lhybride.org



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T20:30:00+01:00

2023-02-02T23:00:00+01:00