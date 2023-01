Karambolage L’hybride, 1 février 2023, Lille.

Karambolage Mercredi 1 février, 19h30 L’hybride

adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation

Séance de rattrapage pour découvrir les derniers épisodes de Karambolage. Pas de panique, pas besoin de parler allemand !

L’hybride 18 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “http://www.lhybride.org”}]

0320532484 http://www.lhybride.org Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Un mot, un objet, une image, une coutume, une onomatopée : à travers Karambolage, ARTE se penche sur les particularités de la culture quotidienne française et allemande. Des regards à la fois critiques et pleins d’humour qui décryptent nos particularités et nos habitudes. Décliné en courtes rubriques, Karambolage fait s’entrechoquer nos différences des 2 côtés du Rhin.

Un mercredi par mois, nous vous proposons une projection de 4 émissions de Karambolage, accompagnée d’une (voire plusieurs) surprise(s) : invité·e spécial·e, présentation, débat, jeu, animations franco-allemandes etc.

Une coopération entre Karambolage, le DAAD, Office allemand d’échanges universitaires, le Goethe-Institut, Mobiklasse et L’hybride.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h

. Animations et surprises : dès 19h30

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

Toutes les infos : www.lhybride.org



