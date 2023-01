Haut les couilles ! L’hybride, 26 janvier 2023, Lille.

L'hybride accueille la projection du documentaire Haut les Couilles !. La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice et des membres du collectif GARCON 59.

L’hybride accueille la projection du documentaire Haut les Couilles ! réalisé par Sidonie Hadoux et produit par Sortie 14. La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et des membres du collectif GARCON 59 qui milite et informe à Lille sur les enjeux et les méthodes de contraceptions testiculaires.

Sidonie Hadoux / France / Documentaire / 2021 / 47 min

À Lille, Alexandre et Dominique organisent des ateliers couture de slips contraceptifs. En s’appuyant sur l’expérience de leurs pairs militant pour la contraception testiculaire, les deux lillois tentent de créer un intérêt pour le sujet au niveau local. L’occasion pour eux de parler de leurs corps et des rapports de genre. Ensemble et avec d’autres, ils vont devoir s’organiser et assumer leur nouveau militantisme.

Dès 16 ans.

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Sidonie Hadoux et des membres du collectif GARCON 59.

Une table avec des dispositifs contraceptifs, des livres et de la documentation sera installée pour prolonger la discussion et vous informer !

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

www.lhybride.org



