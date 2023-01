La Radio n’est pas morte ! L’hybride, 20 janvier 2023, Lille.

L’hybride met la radio à l’honneur ! Au programme, deux documentaires pour mettre des images sur ces voix et ces sons qui rythment nos journées depuis plus de 100 ans.

L’hybride 18 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

L’hybride met la radio à l’honneur ! Au programme, deux documentaires pour mettre des images sur ces voix et ces sons qui rythment nos journées depuis plus de 100 ans. Entre nostalgie des émissions à l’ancienne et amour intarissable du travail du son, L’hybride vous propose un voyage dans l’envers du direct…

Durée du programme : 1h30 env.

Projection suivie d’un échange avec Jean-Louis Billy, réalisateur et technicien son du film Radio Diffusion Charentaise.

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent pour l’année 2022-2023, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.



2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00