THE SOBERS / JOYBLASTERS + Guest l’Humus La Fare-les-Oliviers Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Fare-les-Oliviers THE SOBERS / JOYBLASTERS + Guest l’Humus La Fare-les-Oliviers, 7 octobre 2023, La Fare-les-Oliviers. THE SOBERS / JOYBLASTERS + Guest Samedi 7 octobre, 20h00 l’Humus 5 / 7€ Prochain concert : Le Samedi 07 Octobre, l’asso RDB est fière de vous présenter les 15 ans de THE SOBERS avec JOYBLASTERS + Guest

THE SOBERS ( Punk-Rock, Marseille )

https://www.facebook.com/thesobers/

https://thesobers.bandcamp.com/

JOYBLASTERS ( Punk-Rock, Marseille )

https://www.facebook.com/joyblasters/

https://joyblasters.bandcamp.com/album/pizza-mountains

Tarif adhérent : 5 €

Tarif non adhérent : 7 €

L’Humus

45 chemin du Grand Jas

13580 La Fare les Oliviers

Ouverture : 20h00

Début concerts : 21h00

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00

