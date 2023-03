FVZZ POPVLI / INVISIBLE MEN / WALRUS l’Humus La Fare-les-Oliviers Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

FVZZ POPVLI / INVISIBLE MEN / WALRUS l’Humus, 18 mars 2023, La Fare-les-Oliviers. FVZZ POPVLI / INVISIBLE MEN / WALRUS Samedi 18 mars, 20h30 l’Humus 5 / 7€ FVZZ POPVLI ( Heavy Garage, Alpha-Rock, Rome IT )

https://www.facebook.com/FvzzPopvli/

https://fvzzpopvli.bandcamp.com/ INVISIBLE MEN ( Grunge / Rock, Marseille )

https://invisiblemen.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086603067147 WALRUS ( Stoner / Doom, Toulon )

https://www.facebook.com/walrustonerband/ Tarif adhérent : 5 €

Tarif non adhérent : 7 €

L’Humus

45 chemin du Grand Jas

13580 La Fare les Oliviers

Ouverture : 20h30

