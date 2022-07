L’humour juif et ce que ne pourrait plus dire la chanson aujouyrd’hui Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-10-19 14:30:00

Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement ​La conférence de Franck Médioni sera suivie d’un échange avec un.e critique littéraire, la table ronde réunira quatre intervenants dont Natacha Polony et Emmanuel Tellier. Il sera question de l’humour juif avec Franck Médioni, diplômé d’ethnologie, journaliste et écrivain français, puis d’une table ronde proposée par le journal Marianne: ce que la chanson ne pourrait plus dire aujourd’hui. https://www.semainedelapopphilosophie.fr/ ​La conférence de Franck Médioni sera suivie d’un échange avec un.e critique littéraire, la table ronde réunira quatre intervenants dont Natacha Polony et Emmanuel Tellier. Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône 20 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement

