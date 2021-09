Laval Laval Laval, Mayenne L’HUMOUR DANS LA MUSIQUE | CONFÉRENCE EN LIEN AVEC L’EXPO GUILI-GUILI. Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

L’HUMOUR DANS LA MUSIQUE | CONFÉRENCE EN LIEN AVEC L’EXPO GUILI-GUILI. Laval, 8 septembre 2021, Laval. L’HUMOUR DANS LA MUSIQUE | CONFÉRENCE EN LIEN AVEC L’EXPO GUILI-GUILI. 2021-09-08 19:00:00 – 2021-09-08 Conservatoire 27 Rue de Bretagne

Laval Mayenne L’humour dans la musique : «Ah ! je ris de me voir si savant !» par Bernard Lortat-Jacob. Ethnologue et musicologue, Bernard Lortat-Jacob a étudié le rire dans l’univers musical à partir de Hyena Stomp de Jelly Roll Morton sorti en 1927. À travers ses travaux, il démontre que tout ce qui produit du rire a besoin de deux plans pour fonctionner. Le rire est musique et, à ce titre, il appelle un autre rire : celui de l’auditeur. Programmé dans le cadre de l’exposition “Guili-Guili” Infos pratiques :

Tout publicTarif(s) : Gratuit

Sur réservation au 02 43 49 47 81 L’HUMOUR DANS LA MUSIQUE | CONFÉRENCE EN LIEN AVEC L’EXPO GUILI-GUILI. +33 2 43 49 47 81 L’humour dans la musique : «Ah ! je ris de me voir si savant !» par Bernard Lortat-Jacob. Ethnologue et musicologue, Bernard Lortat-Jacob a étudié le rire dans l’univers musical à partir de Hyena Stomp de Jelly Roll Morton sorti en 1927. À travers ses travaux, il démontre que tout ce qui produit du rire a besoin de deux plans pour fonctionner. Le rire est musique et, à ce titre, il appelle un autre rire : celui de l’auditeur. Programmé dans le cadre de l’exposition “Guili-Guili” Infos pratiques :

Tout publicTarif(s) : Gratuit

Sur réservation au 02 43 49 47 81 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Conservatoire 27 Rue de Bretagne Ville Laval lieuville 48.07054#-0.77953