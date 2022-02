L’Humoriste PAULO dans le Sud Vienne !! Espace Gartempe Montmorillon Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

L’Humoriste PAULO dans le Sud Vienne !! Espace Gartempe Montmorillon, 4 mars 2022, Montmorillon. L’Humoriste PAULO dans le Sud Vienne !!

Espace Gartempe Montmorillon, le vendredi 4 mars à 20:00

Spectacle à l’ Espace Gartempe MONTMORILLON Vendredi 04 mars 2022 Réservation auprès d’Alex 06 72 68 60 05 Organisation Club de Gym de Lathus

20 € / personne

Soirée Rire… Espace Gartempe Montmorillon Boulevard du Terrier Blanc Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:00:00 2022-03-04T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Espace Gartempe Montmorillon Adresse Boulevard du Terrier Blanc Ville Montmorillon lieuville Espace Gartempe Montmorillon Montmorillon Departement Vienne

Espace Gartempe Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

L’Humoriste PAULO dans le Sud Vienne !! Espace Gartempe Montmorillon 2022-03-04 was last modified: by L’Humoriste PAULO dans le Sud Vienne !! Espace Gartempe Montmorillon Espace Gartempe Montmorillon 4 mars 2022 Espace Gartempe Montmorillon Montmorillon Montmorillon

Montmorillon Vienne