L’humain microbien, une symbiose à préserver Hôtel de Région,site de Rouen, 29 septembre 2022, Rouen.

L’humain microbien, une symbiose à préserver

Hôtel de Région, site de Rouen, le jeudi 29 septembre à 20:00

L’humain est microbien et la relation hôte-microbes impacte la santé et le bien-être. Les explorations scientifiques récentes élargissent considérable­ment notre capacité à rechercher les spécificités du microbiote associées aux maladies et à valider à terme des signatures microbiennes ayant une va­leur pronostique et diagnostique dans les affections chroniques. L’.ensemble des techniques et des outils analytiques nécessaires à la caractérisation moléculaire du microbiote ont été standardisés. Cela signifie que les profes­sionnels de la santé pourront bientôt prescrire l’évaluation du microbiome et intégrer ce paramètre dans leur pratique et leur processus de décision. La dysbiose – une altération de la composition du microbiote décrite dans les principales maladies des sociétés modernes ainsi que dans divers troubles du neuro-développement – est en réalité une altération de la sym­biose hôte-microbes, combinant a minima dysbiose, inflammation, perméa­bilité intestinale et stress oxydatif. Dès lors, considérer l’homme comme une symbiose intime, reliant notamment le microbiote et le système immunitaire de l’hôte, aura des implications marquées en termes de suivi et de mesures préventives ou thérapeutiques. Dans le même ordre d’idée la réponse à de nombreuses approches de la thérapie actuelle peut être modulée par le microbiote de l’individu et conditionner une réponse ou une non-réponse. Plutôt que de traiter uniquement les symptômes, des traitements innovants pourraient ainsi faire appel à une approche holistique visant à restaurer une symbiose fonctionnelle, sous toutes ces facettes. Dans ce contexte, les développements actuels des approches de microbiothérapie avec de nouveaux ‘probiotiques’ (produits biothérapeutiques vivants) ou le transfert de microbiote fécal fourniront de nouvelles options pour la préservation ou la restauration d’une symbiose hôte-microbes saine. Le microbiote intestinal est une composante intégrale de l’humain, présentant des caractéristiques écologiques et fonctionnelles pertinentes pour la conception rationnelle de stratégies de modulation innovantes pour la santé.

Gratuit sur inscription

Une conférence présentée par Joël Doré, Directeur de recherche INRAE et Directeur scientifique de MetaGenoPolis – INRAE -AgroParis Tech – Université Paris-Saclay

Hôtel de Région,site de Rouen 5, rue Robert Schuman Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T20:00:00 2022-09-29T21:30:00