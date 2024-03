L’humain, la nature et l’élevage extensif : un système source d’équilibre pour la vie et la biodiversité. Place de l’église Vétheuil, samedi 6 avril 2024.

Début : 2024-04-06T09:30:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Sur les coteaux de la Seine à Vétheuil, cette animation est encadrée par un éleveur de chevaux et guide équestre dans le Vexin, passionné et convaincu par l’intérêt de la redécouverte de savoirs perdus ou méconnus. Elle se déroulera sous la forme d’une randonnée à pied avec la visite d’une parcelle mise à disposition par Île-de-France Nature. Cette parcelle, pâturée par des chevaux et aménagée pour favoriser la biodiversité, est un des maillons du réseau européen d’espaces naturels « Natura 2000 »

Plusieurs sujets seront abordés : géologie du sol, lecture de paysages, architecture et histoire locale, identification de plantes, déchiffrage des différents modes de gestion des espaces naturels et de leurs impacts, intéractions entre l’infiniment grand et l’infiniment petit…

Être à l’aise en randonnée pédestre; prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée à l’extérieur.

Place de l’église 95510 Vetheuil Vétheuil 95510 Val-d’Oise Île-de-France

Randonnée nature

