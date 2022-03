L’humain d’abord – Richesse de nos différences Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 9 mars 2022, Nantes.

2022-03-09

Horaire :

Gratuit : non

Dans le cadre de l’exposition “L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830”, des Semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations (SECD), et des 10 ans du Mémorial de l’abolition de l’esclavage. L’humain d’abord est un temps citoyen de rencontres, d’expositions, de projections et de spectacles conçu en écho à l’exposition “L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830”, pour en explorer les résonances contemporaines avec les propositions de nombreuses associations partenaires nantaises. Ce deuxième temps fort de la programmation autour de l’exposition, après Le Mois Kréyol, s’ouvrira avec l’exposition photo “Portraits de Caste” de l’artiste Leah Gordon, proposée par le centre Claude-Cahun (galerie Confluence) dans la cour du château, et l’exposition “Je ne suis pas raciste mais…” présentée par l’association Mémoire de l’Outre-Mer à l’espace Louis-Delgrès. À partir du 15 mars sera proposée l’exposition “Mission H”, conçue par la fondation Lilian Thuram et l’association Les Petits Débrouillards, qui permet de découvrir et de questionner ses propres représentations sur l’humain, le vivre-ensemble et la diversité culturelle. L’humain d’abord se poursuivra, en particulier, du 22 au 27 mars, par des débats, des conférences, une pièce de théâtre, des concerts, des expositions, un défilé de mode et un dimanche après-midi consacré aux familles. Programmation complète sur www.chateaunantes.fr

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/