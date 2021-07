Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine L’Huître qui fume et autres prodiges L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

L’Huître qui fume et autres prodiges L’Azimut – Théâtre La Piscine, 15 avril 2022-15 avril 2022, Châtenay-Malabry. L’Huître qui fume et autres prodiges

du vendredi 15 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Avez-vous déjà rencontré la femme métamorphosée en ombre ? Et la marionnette qui manipule ses manipulateurs ? Laissez-vous séduire par ce cabaret placé sous le signe de l’illusion, associant numéros de magie nouvelle et de marionnettes !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Thierry Collet, Brice Berthoud, Chloé Cassagnes L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T21:30:00;2022-04-16T18:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T17:00:00 2022-04-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre La Piscine Adresse 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry