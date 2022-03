L’huitre qui fume et autres prodiges Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

L'huitre qui fume et autres prodiges avenue des Maréchaux Théâtre d'Angoulême Angoulême

2022-04-12 – 2022-04-12 20:30:00

EUR 23 23 Disparitions, lévitations et corps sans tête… Un cabaret fantaisiste où magiciens et marionnettistes s'amusent de leurs pratiques et se livrent à une fascinante battle de numéros d'illusionnistes. Stupéfiant !

