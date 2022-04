L’huître de A à Z Plougrescant, 20 avril 2022, Plougrescant.

L’huître de A à Z Plougrescant

2022-04-20 – 2022-04-20

Plougrescant Côtes d’Armor

Savez-vous comment naît une huître ? D’où elle vient et où elle va ?

En arpentant les parcs à huîtres de Plougrescant, chaussés de bottes et au gré des grandes marées, je vous détaillerai la vie d’une huître, son environnement, sa reproduction, sa commercialisation, son affinage. Une expérience unique à découvrir pendant votre séjour, à marée basse.

Laissez-vous guider. Pratique : selon les conditions météo, prévoir un vêtement coupe-vent, chapeau, lunettes de soleil et surtout des chaussures adaptées au milieu marin (bottes, chaussures en plastique, crocs…)

Plougrescant

