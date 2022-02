L’Huisne, une histoire d’eau – Exposition Rémalard en Perche, 1 juillet 2022, Rémalard en Perche.

L’Huisne, une histoire d’eau – Exposition Rémalard en Perche

2022-07-01 – 2023-04-30

Rémalard en Perche Orne

Le franchissement de la rivière à Rémalard a donné son nom à la commune : le « ré » de Rémalard dérive du mot gaulois ritu indiquant la présence millénaire d’un point de passage, d’un gué, à cet endroit. La ville s’est construite à partir de ce passage qui permettra son développement humain, économique et social.

Le festival s’intéresse en 2022 à ces rapports des hommes et des femmes avec leur rivière au travers des forges, moulins de toutes sortes, tanneries, tireurs de sable, etc. qui ponctuaient son cours. Mais aussi à la pêche et à ses droits immémoriaux, à la baignade et plus largement au tourisme qui s’est longtemps construit autour de ces pratiques.

L’aspect naturaliste, l’éveil à la préservation des milieux aquatiques et à leur biodiversité sera au cœur du festival, grâce aux membres de l’AAPPMA Haute Vallée de l’Huisne. L’association de pêche pratique une gestion patrimoniale, totalement en adéquation avec le propos du festival Rémalire. Cette édition sera l’occasion de mettre en lumière leur travail de restauration et de connaissance des milieux.

La sensibilisation à la ressource en eau sera également au programme avec une très belle exposition complémentaire de l’UNICEF qui proposera aussi une animation sur le sujet.

De nombreuses animations se dérouleront pendant le festival : conférences, visites guidées, balades naturalistes, animations autour de la pêche…

Pratique : exposition en extérieur entre la Voie Verte et les bords de l’Huisne à Rémalard en Perche, organisée par l’APOR/Rémalire 2022.

+33 2 33 83 65 93 http://www.remalire.blogspot.fr/

Rémalard en Perche

