Patrimoine mondial immatériel de l’Unesco, le Tango pour Marcher, Danser et Vivre 16 et 17 septembre L’hôtel Maleteste Inscriptions en ligne pour la conférence « Carlos Gardel, La voix du Tango » (tarif normal : 10 € / réduit pour étudiants et chômeurs : 8 €) sur la billetterie du site www.lesamisdu7.com.

L’hôtel Maleteste vous accueille les 16 et 17 septembre de 14h à 18h pour des visites gratuites et libres. Découvrez l’exposition « Racines Rouges », de la photographe Isabelle Laraque.

Solange Bazely, spécialiste du tango, présentera une conférence intitulée « Carlos Gardel, La voix du Tango » (1890-1935), dimanche 17 septembre à 18h.

Cet hôtel a abrité aux XVIe et XVIIe siècles l'un des plus prestigieux salons de musique de France, à propos duquel le Prince de Condé écrivait au Roi de France un soir de septembre 1679 : « Que faire à Dijon ? On va là où il faut être et donc chez monsieur Maleteste. Il y a un concert admirable chez monsieur Maleteste, dit Malatête, conseiller au Parlement, d'un mérite extraordinaire… C'est un concert italien qu'il établit chez lui depuis longtemps. Il est admirable et peu de personnes en France l'emportent sur ces illustres musiciens ».

À noter que la thématique de cette année, « Un Patrimoine pour Tous », s’inscrit dans le destin culturel de l’hôtel Maleteste, géré par les Amis du 7. Cette association créée en 2006 a pour but d’organiser des animations artistiques culturelles afin de contribuer à la mise en valeur et à la conservation de l’hôtel Maleteste, à la découverte de sa cour, de son jardin, de sa bibliothèque classée Monument historique depuis 1924 et de ses salons. Elle souhaite ainsi faire vivre ce lieu pour le plaisir de tous. Bus, parking, tramway

