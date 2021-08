Nancy Hôtel Ferraris Meurthe-et-Moselle, Nancy L’hôtel Ferraris, une œuvre de Germain Boffrand ? Hôtel Ferraris Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

L’hôtel Ferraris, une œuvre de Germain Boffrand ? Hôtel Ferraris, 18 septembre 2021, Nancy. L’hôtel Ferraris, une œuvre de Germain Boffrand ?

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Ferraris Gratuit. Entrée libre, sous réserve d’un pass sanitaire, 10 personnes maximum.

Exposition sur l’historique de l’édifice, présentation de l’architecture et du quartier : œuvre de l’architecte Boffrand. Hôtel Ferraris 29 rue du Haut Bourgeois, 54000 Nancy Nancy Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Hôtel Ferraris Adresse 29 rue du Haut Bourgeois, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Hôtel Ferraris Nancy