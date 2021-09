Castanet-Tolosan Salle Jacques Brel Castanet-Tolosan, Haute-Garonne L’HOTEL DU LIBRE ECHANGE Salle Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Salle Jacques Brel, le vendredi 1 octobre à 21:00

**« Un chassé-croisé nocturne désopilant ! »** Pinglet, entrepreneur de son état, se plaint de sa femme Angélique. Il fait donc la cour à leur voisine Marcelle, l’épouse de son ami et associé, l’architecte Paillardin. La tendre Marcelle, ayant elle aussi des griefs contre son mari, finit par accepter un rendez-vous galant, pour se venger. « Hôtel du Libre-échange, 220 rue de Provence ! Recommandé aux gens mariés ensemble ou séparément ! ». Un des plus grands chefs-d’œuvre de Georges Feydeau. C‘est à cette enseigne, qui promet sécurité et discrétion aux amours illégitimes, que le génial mais cruel Feydeau précipite ses personnages qui, bien évidemment, ne doivent à aucun prix se croiser… pour notre plus grande joie bien sûr ! Mise en scène : Francis Azéma Décors et régie : Erwan Guillou Avec Virginie Desarnauts, Philippe Canizarès, Claude Hélias, Alexandra Pons, Lorenzo Salvaggio, Valérie Coré, Robert Simon **Tout public** **Durée : 1h45** **Billetterie en ligne : [https://castanet.festik.net/](https://castanet.festik.net/)**

Tarifs : 15 € / 12 €

Théâtre tout public Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

2021-10-01T21:00:00 2021-10-01T22:45:00

