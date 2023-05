Rendez-vous aux jardins L’Hôtel Dieu / Musées Municipaux, 2 juin 2023, Châtillon-sur-Chalaronne.

Châtillon-sur-Chalaronne,Ain

Le temps d’une promenade découvrez notre jardin de simples, niché au cœur de l’Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne. Vous serez accompagné, d’un guide, d’ un naturaliste Mr Dutreix et botaniste Mr Dumas..

2023-06-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-02 17:00:00. .

L’Hôtel Dieu / Musées Municipaux Place saint Vincent de Paul

Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Take a stroll through our simple garden, nestled in the heart of the Hôtel Dieu in Châtillon-sur-Chalaronne. You’ll be accompanied by a guide, naturalist Mr Dutreix and botanist Mr Dumas.

Pasee por nuestro jardín de hierbas, situado en el corazón del Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne. Le acompañará un guía, el naturalista Dutreix y el botánico Dumas.

Entdecken Sie bei einem Spaziergang unseren Garten der Einfachheit, der sich im Herzen des Hôtel Dieu von Châtillon-sur-Chalaronne befindet. Sie werden von einem Führer, einem Naturforscher, Herrn Dutreix, und einem Botaniker, Herrn Dumas, begleitet.

Mise à jour le 2023-05-25 par Dombes Tourisme