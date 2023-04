Circuit découverte des jardins de l’Hôtel-Dieu de Tonnerre L’Hôtel-Dieu de Tonnerre, 2 juin 2023, Tonnerre.

Circuit découverte des jardins de l’Hôtel-Dieu de Tonnerre 2 et 4 juin L’Hôtel-Dieu de Tonnerre Visites commentées le samedi 3 juin à 11h30, 15h30 et 16h30 et le dimanche 4 juin à 15h30 et 16h30 | tarif classique : 10€, 12-25 ans / demandeurs d’emplois / personnes en situation d’handicap / RSA : 8,50€, enfants : 6,50€

Sur les ruines de l’ancien château de la Comtesse de Tonnerre, au centre des anciens bâtiments, venez visiter l’Hôtel-Dieu et son jardin d’inspiration médiévale, propice à la méditation et à la détente.

L’Hôtel-Dieu de Tonnerre Place Marguerite-de-Bourgogne-Franche-Comté, 89700 Tonnerre, Yonne, Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté L’Hôtel-Dieu est le premier bâtiment de l’hôpital de Tonnerre. Il a été créé en 1292 à l’initiative de Marguerite de Bourgogne, comtesse de Tonnerre, et belle sœur de Louis IX. Le jardin Marguerite de Bourgogne a été créé 700 ans plus tard en 1992, à l’emplacement d’anciens bâtiments hospitaliers. C’est un jardin d’inspiration médiévale, présentant dans des carrés diverses espèces de plantes officinales, médicinales et à usage domestique qui étaient couramment utilisées au Moyen-Âge. Accès libre

2023-06-02T11:30:00+02:00 – 2023-06-02T13:00:00+02:00

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

