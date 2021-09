Roubaix Parvis Hôtel de Ville Nord, Roubaix L’Hôtel de Ville Parvis Hôtel de Ville Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

L’Hôtel de Ville Parvis Hôtel de Ville, 22 décembre 2021, Roubaix. L’Hôtel de Ville

Parvis Hôtel de Ville, le mercredi 22 décembre à 12:30

Inauguré en 1911, l’hôtel de ville est un véritable palais de pierre conçu par l’architecte Victor Laloux, qui composa une architecture monumentale aux façades ponctuées de nombreuses sculptures, faisant de l’édifice un symbole de la puissance de cette ville née du textile. Le guide vous emmènera au cœur de ce lieu emblématique dans l’objectif de décortiquer l’édifice et comprendre ses fonctions.

5€

Visite patrimoine Parvis Hôtel de Ville Grand Place Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T12:30:00 2021-12-22T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Parvis Hôtel de Ville Adresse Grand Place Roubaix Ville Roubaix lieuville Parvis Hôtel de Ville Roubaix