**CONFERENCE :** **L’HÔTEL DE VILLE DANS TOUS SES ÉTATS, PETITE HISTOIRE DE LA MAISON COMMUNE** Des premières mairies à l’hôtel de ville, cette conférence-diaporama vous fera revivre l’histoire de ces bâtiments emblématiques à travers les personnalités et les événements qui les ont marqués. **Dimanche à 18h (durée : 1h) | Accès sur réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 et présentation du pass sanitaire | Animée par Alain Holuigue, secrétaire perpétuel de la Société académique du Touquet-Paris-Plage**

Des premières mairies à l'hôtel de ville, cette conférence-diaporama vous fera revivre l'histoire de ces bâtiments emblématiques à travers les personnalités et les événements qui les ont marqués. Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:00:00

