Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage, le samedi 18 septembre à 19:00

**L’HÔTEL DE VILLE À LA LAMPE-TORCHE** Vous pensiez tout connaître de l’hôtel de ville, mais la pénombre révèle bien d’autres aspects. Dans la salle d’Honneur, le vieux parquet craque sous vos pas et la lueur de votre lampe-torche dévoile des détails inconnus : ici, un monstre marin semble surgir des vitraux, tandis que là-bas, c’est un blason doré qui brille sur le fauteuil majoral. Découvrez l’hôtel de ville comme vous ne l’avez jamais vu. **Samedi à 19h (durée : 1h) | Accès sur réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 et présentation du pass sanitaire | Lampes-torches fournies | Départ : place Édouard VII | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co**

