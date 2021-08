Pau Hôtel de ville Pau, Pyrénées-Atlantiques L’Hôtel de ville autrement : paroles et musique Hôtel de ville Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

L’Hôtel de ville autrement : paroles et musique Hôtel de ville, 19 septembre 2021, Pau. L’Hôtel de ville autrement : paroles et musique

le dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

### De la salle du Conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, l’histoire de ce lieu sera abordée de manière insolite et sensorielle, pour évoquer son passé prestigieux. Et évènement est proposé en partenariat avec le Conservatoire Pau Béarn Pyrénées.

Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles.

De la salle du Conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, l’histoire de ce lieu sera abordée de manière insolite et sensorielle, pour évoquer son passé prestigieux. Hôtel de ville Place royale, 64000 Pau Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Place royale, 64000 Pau Ville Pau lieuville Hôtel de ville Pau