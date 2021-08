Vannes L'Hôtel de Limur Morbihan, Vannes L’HÔTEL DE LIMUR L’Hôtel de Limur Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

le samedi 18 septembre à L’Hôtel de Limur

Construit à la fin du XVIIe siècle, l’Hôtel de Limur offre un décor repensé au fil du temps par ses propriétaires successifs. Une découverte de cet édifice remarquablement restauré qui abrite aujourd’hui expositions, ateliers de découvertes pour les enfants, un centre de ressources des musiques anciennes (le VEMI, Vannes Early Music Institute) au 3e étage.

Gratuit

Bientôt le Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine de Vannes. L’Hôtel de Limur 31 rue Thiers Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

