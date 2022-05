L’Hôtel de Levy : histoire et patrimoine de l’ambassade du Portugal à Paris Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

L’Hôtel de Levy : histoire et patrimoine de l’ambassade du Portugal à Paris Château de Fontainebleau,salon des Fleurs, 4 juin 2022, Fontainebleau. L’Hôtel de Levy : histoire et patrimoine de l’ambassade du Portugal à Paris

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le samedi 4 juin à 12:00

Depuis 1936, l’Hôtel de Levy à Paris est la résidence de l’ambassade du Portugal. Abandonné jusqu’à la fin du conflit mondial, l’ambassadeur Augusto de Castro, le premier, prend possession des lieux en 1945, jusqu’au représentant actuel de l’état Portugais, S.E.M Jorge Torres Pereira. Cette table ronde portera sur un projet de recherche et d’édition de grande envergure sur cet hôtel particulier construit par Georges Raphaël Levy au début du XXe siècle, son histoire, son architecture ainsi que sa décoration (stucs, meubles, peintures et objets décoratifs) et sa dimension patrimoniale. _ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T13:00:00

