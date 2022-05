L’Hôtel de la Marine : l’essence de l’art Palais des congrès Atlantia, 20 mai 2022, La baule.

L’Hôtel de la Marine : l’essence de l’art

Palais des congrès Atlantia, le vendredi 20 mai à 18:30

**L’HÔTEL DE LA MARINE** ———————— **Conférencier : Fabrice Conan, historien de l’art.** L’ancien ministère de la Marine récemment réhabilité recèle des trésors décoratifs dans les galeries d’apparat et les appartements intimes, merveilles du raffinement de la fin du XVIIIe siècle. Témoignage d’une ambition artistique et urbanistique, ce palais élevé sur la place de la Concorde est une oeuvre majeure du retour à l’antique et de l’émergence du style Louis XVI. _Ouvert depuis le 19 juin 2021._ **INFORMATION IMPORTANTE** **Les gestes barrières à respecter** * Présentation du pass sanitaire obligatoire. * Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation * Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition * Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil * Sens de circulation et parcours de visite fléché * Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

Palais des congrès Atlantia 119 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique



