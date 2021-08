Nantes Muséum d'Histoire Naturelle Loire-Atlantique, Nantes L’Hôtel de Briord Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’Hôtel de Briord Muséum d’Histoire Naturelle, 19 octobre 2021, Nantes. 2021-10-19

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui sans inscription préalable, accessible à tous, dans la limite des places disponibles Adulte Conférence animée par Lény CHARRIER (docteur en histoire de l’art médiévale- Université de Nantes). L’Hôtel de Briord fut l’un des plus prestigieux édifices que renfermait la cité nantaise à la fin de l’époque médiévale. Érigé pour le trésorier et favori du duc François II, Pierre Landais, il fut tour à tour lieu de refuge d’Anne de Bretagne, résidence du duc de Mercœur, avant d’accueillir les Oratoriens puis les Jésuites. Cette conférence sera l’occasion de mieux connaître son commanditaire et les multiples détenteurs de l’édifice, mais aussi de montrer son architecture et ses singularités alors qu’il fut partiellement détruit au XXe siècle. Muséum d’Histoire Naturelle 12 Rue Voltaire Centre-ville Nantes

