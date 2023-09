Exposition Jean-Jack Martin ou les chroniques d’un martin-pêcheur entre Loire et Charentes L’hostellerie Saintes, 14 octobre 2023, Saintes.

Exposition Jean-Jack Martin ou les chroniques d’un martin-pêcheur entre Loire et Charentes 14 et 15 octobre L’hostellerie Gratuit. Entrée libre.

Jean-Jack Martin, était affichiste, illustrateur, habilleur d’espaces, facteur de signes, peintre, écrivain, naturaliste, artiste épicurien, entre autres… Entre Loire et Garonne il a réalisé une quarantaine de décors et costumes, exposé un millier de créateurs, conçu dix mille affiches, collaboré avec deux cents structures, installé une centaine d’expositions personnelles, colorié des milliers de dessins, rédigé plusieurs centaines de préparations culinaires, d’historiettes et de pamphlets sans oublier les émissions radiophoniques et audiovisuelles.

Il a fait escale à Saintes, de 1975 à 2002, en signant de nombreuses créations pour la ville de Saintes, pour l’abbaye aux Dames et pour la Coop Atlantique locale. Cette exposition témoigne de l’implication graphique de ce créateur haut en couleurs dans la cité et a pour but de lui rendre hommage.

L’hostellerie Place de l’Echevinage, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 92 34 26 Hôtel particulier du gouverneur de province sous Henri IV puis résidence du receveur des tailles au XVIIIe siècle, ce bâtiment nommé L’hostellerie possède des éléments architecturaux anciens (fenêtres du XVe siècle) bien que profondément remanié au XVIIe et XVIIIe siècles, notamment par la construction d’une aile donnant sur la rue.

Après avoir connu de multiples occupations au XIXe et au XXe siècles, il est acheté par la ville qui engage en 2000 une réhabilitation générale d’après un projet mené par l’architecte bordelais Bertrand Nivelle. Naît ainsi le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, suivi d’une restructuration totale du jardin menée par le service Espaces Verts de la ville.

Il accueille aujourd’hui la direction des affaires culturelles, le service ville art et histoire et médiation culturelle et la conservation des musées.

Le jardin de l’hostellerie étonne par sa composition en terrasses. Une jolie découverte à voir au détour des rues piétonnes. Successivement jardin d’agrément, puis espace de stockage laissé à l’abandon au fil du temps, la parcelle est rachetée par la ville à un quincailler à la fin du XXe siècle.

Le jardin est réaménagé par les services municipaux de Saintes à partir de 2003. Du fait de sa forte pente, il est composé de trois terrasses et rassemble les éléments caractéristiques du patrimoine paysager saintais : des bassins, des ensembles végétaux mêlant massifs communs et plantes locales, et des éléments décoratifs en pierre calcaire qui font écho à l’architecture de l’hôtel particulier originel. Parking conseillé: place du 11 novembre, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

©MarieBorie