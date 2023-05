Les 40 ans du club de pétanque de Lhospitalet Boulodrome à côté du stade, 27 mai 2023, Lhospitalet.

Le club de pétanque vous attend pour célébrer cet anniversaire.

Réservation avant le 24 mai pour le repas.

2023-05-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-27 . 15 EUR.

Boulodrome à côté du stade

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie



The petanque club is waiting for you to celebrate this anniversary.

Reservation before May 24th for the meal

El club de petanca te espera para celebrar este aniversario.

Reserva antes del 24 de mayo para la comida

Der Pétanque-Club erwartet Sie, um diesen Geburtstag zu feiern.

Reservierung vor dem 24. Mai für das Essen

Mise à jour le 2023-05-12 par OT CVL Castelnau-Montratier