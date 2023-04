Ronde des Fèdas 3 la placette, 27 août 2023, L'Hospitalet-du-Larzac.

Course pédestre de 12.3 km en individuel ou par équipe de deux et randonnée.

3 la placette

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie



12.3 km walking race (individual or in teams of two) and hike

Caminata individual o en equipo de 12,3 km

12,3 km Einzel- oder Zweierteamlauf und Wanderung

