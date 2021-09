Besançon Musée du Temps Besançon, Doubs L’horlogerie au féminin Musée du Temps Besançon Catégories d’évènement: Besançon

L'horlogerie au féminin

Musée du Temps, le samedi 18 septembre à 16:00

Musée du Temps, le samedi 18 septembre à 16:00 Sur inscription

Un échange privilégié avec des femmes oeuvrant dans le domaine de l’horlogerie Musée du Temps 96 grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

