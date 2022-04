L’horizontale du Savagnin – Réservez votre soirée au chai Arlay Arlay Catégories d’évènement: Arlay

Arlay Jura Arlay EUR 55 RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE AU CHAI ! (10 à 15 personnes avec d’autres convives) Le DOMAINE de SAINTE MARIE vous invite à un moment privilégié en venant découvrir les 8 vins élaborés à partir du Savagnin : Du CREMANT au VIN JAUNE en passant par l’ENSEMBLAGE et autre VIN de PAILLE. Une visite du chai suivi d’un moment privilégié avec les propriétaires du domaine en associant les vins de notre production avec des mets locaux (un vrai repas gourmand et raffiné ) concoctés par le chef d’une bonne table locale. La soirée est animée par les propriétaires du Domaine qui ne manqueront pas de vous dévoiler quelques secrets sur le mystérieux Vin Jaune et son étonnante élaboration entre deux anecdotes vigneronnes. CETTE HORIZONTALE DU SAVAGNIN EXISTE ÉGALEMENT SOUS LES FORMULES SUIVANTES :

– Une soirée privative à notre chai de 10 à 15 personnes

– Une soirée privative à votre domicile à partir de 10 personnes

