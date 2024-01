Jeux de société en famille L’HORIZON Miremont, dimanche 21 janvier 2024.

Jeux de société en famille Journée jeux de société Dimanche 21 janvier, 13h30 L’HORIZON gratuit

Début : 2024-01-21T13:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

BANG, l’association des parents d’élèves de l’école publique et la médiathèque de Miremont proposent un nouvel événement familial et vous invitent à venir découvrir des jeux de société et vous amuser en famille !

En partenariat avec la médiathèque et l’espace jeune de Miremont

L’HORIZON AVENUE DU STADE 31190 MIREMONT Miremont 31190 Haute-Garonne Occitanie

