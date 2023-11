L’horizon des événements Le Monfort théâtre Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris L’horizon des événements Le Monfort théâtre Paris, 8 novembre 2023, Paris. Du mercredi 08 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant de 5€ à 26€ Le futur est-il écrit d’avance ou en perpétuelle construction ? Vaste question à laquelle Frédéric Sonntag répond avec brio dans L’Horizon des événements. On y suit l’enquête de Nathan Jeffrey, jeune trentenaire qui plonge

dans l’histoire de ses parents. Économistes réputés, ceux-ci

s’engageaient au milieu des années 1970 dans la rédaction d’un rapport

sur le danger d’une croissance exponentielle, ouvrant la voie à la prise

de conscience écologique. Pourtant, le monde n’a eu de cesse de

poursuivre ses rêves de profits, dépassant sans états d’âme la frontière

du non-retour. Pourquoi cette étude intitulée “L’Horizon des

événements” a-t-elle été abandonnée ? Quel est son lien avec le destin

de Nathan et de son fils ? Et que veulent nous dire aujourd’hui ces deux

astrophysiciens chasseurs de trous noirs ? À travers un récit haletant,

le metteur en scène traque les conséquences de la grande Histoire sur

l’intimité d’une famille, ouvrant un dialogue entre deux générations, à

trente ans d’écart. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://theatresilviamonfort.eu/events/lhorizon-des-evenements/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://theatresilviamonfort.eu/events/lhorizon-des-evenements/

gaelic69 L’HORIZON DES ÉVÉNEMENTS 08 → 18.11 Frédéric Sonntag Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Monfort théâtre Adresse Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Monfort théâtre Paris latitude longitude 48.830797,2.300177

Le Monfort théâtre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/