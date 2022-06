L’horizon de Khéops, « Un voyage en Egypte ancienne » L’Institut du Monde Arabe, 14 juin 2022, Paris.

Du mardi 14 juin 2022 au dimanche 02 octobre 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

. payant Tarif plein 29 € Tarif groupes à partir de 4 personnes ( 24€)

L’IMA accueille, à partir du 14 juin, une expédition immersive exceptionnelle : « L’horizon de Khéops ». En famille ou entre amis, venez explorer de fond en comble les entrailles de la pyramide de Khéops et ses chambres et passages les plus secrets.

Le jour se lève sur la nécropole de Gizeh et ses trois majestueuses pyramides ; dans leur ombre se profile la silhouette des mastabas, dernière demeure des proches des pharaons défunts. Vous voici, avec vos compagnons de route – matérialisés par leurs avatars –, arpentant ces terres millénaires à la découverte du célèbre Sphinx. Vos pas vous mènent bientôt au pied de la Grande Pyramide, commanditée par Khéops, 2e roi de la IVe dynastie de l’Ancien Empire. La nuit tombe… Levez la tête, et appréciez la stupéfiante masse de pierre qui se dresse devant vous. Votre guide vous invite à pénétrer dans la pyramide : la visite «VIP» vient de commencer.

« L’horizon de Khéops » est une expédition immersive, format unique au monde de 45 minutes de réalité virtuelle mêlant émotions, sensations et enrichissement culturel. Elle est le fruit d’années de recherches et de recueils de données sur site réalisés en partenariat avec l’égyptologue Peter Der Manuelian et son équipe du Giza Archives Project (Harvard University). Reconstitution architecturale, histoire, techniques… : l’univers immersif dans son intégralité, tout comme les informations prodiguées par la guide-avatar au long de la « visite», bénéficient de la caution scientifique d’historiens renommés.

La réalité virtuelle au service de l’Histoire

Dans une totale liberté de mouvements, vous déambulerez accompagné de vos proches à l’intérieur de l’unique Merveille du monde antique à être parvenue jusqu’à nous, restituée à taille réelle dans un univers ultra-réaliste, et voyagerez dans le temps, à la découverte de la vie des Égyptiens de la IVe dynastie. Passant de plateforme en plateforme, vous pénétrerez dans la célèbre chambre de la Reine, vous hausserez jusqu’au sommet de la pyramide, contemplant à 360° le panorama contemporain, soudain mué en site antique – vous découvrirez, stupéfait, combien le Nil était alors omniprésent. Une nouvelle plateforme s’avance justement pour vous conduire avec vos compagnons à bord d’une grande barque. Le périple continue sur le fleuve sacré… Préparez-vous à un surprenant voyage !

Des expériences culturelles augmentées

Créées par la société Emissive, les Expéditions immersives sont des expériences en réalité virtuelle proposant une exploration du patrimoine culturel. Elles propulsent le visiteur au cœur d’un site patrimonial, d’une époque, d’une œuvre ou d’un monument – dernier-né : « Éternelle Notre-Dame » (Notre-Dame de Paris, à l’espace Grande Arche de La Défense). Équipés du dispositif immersif – un sac à dos et un oculus, sorte de gros casque évoquant celui des plongeurs –, les visiteurs se déplacent librement et vivent des sensations réalistes, avec l’illusion de voyager dans l’espace et dans le temps, immergés dans des reconstitutions historiques minutieuses et fidèles; chacun des autres participants est visualisé sous forme d’une silhouette-avatar, l’originalité du format résidant dans l’utilisation de la réalité virtuelle dans de grands espaces, et dans l’aspect collectif de la visite.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/expositions/l-horizon-de-kheops

DR kheops