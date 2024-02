« L’HONNEUR RETROUVE DU GENERAL PARTOUNEAUX APRES LA BEREZINA » Lieutenant-Colonel Fabrice Delaître Mairie du 8ème arrondissement Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

En relatant pas à pas la marche de la 12e division d’infanterie de Berlin à Borisov, d’avril à novembre 1812, le lieutenant-Colonel Fabrice Delaître, historien, souhaite réhabiliter le général Partouneaux qui servit dans la grande armée.

Nous sommes le 26 novembre 1812. Les ponts de Borisov sont aux mains des Russes. Il faut passer. Trois batailles vont se dérouler autour des ponts construits par les pontonniers du général Eblé.

Le général Partouneaux est à Borisov, à la tête de sa 12e division d’infanterie, renforcée par la 30e brigade de cavalerie du général Delaître.

Devant assurer seule l’arrière-garde de la Grande Armée face à trois armées russes sur le point d’opérer leur jonction, cette division française, à bout de forces et de ressources, dut se résoudre à déposer les armes au matin du 28 novembre 1812.

La reddition, devenue inexorable, de ses derniers combattants fit cependant l’objet d’une condamnation publique de la part de Napoléon, ainsi que l’objet de nombreuses critiques au sein même de l’institution militaire.

À leur retour de captivité, les deux frères d’armes, Partouneaux et Delaitre, s’efforcèrent de laver leur honneur.

Seuls quelques rares survivants purent témoigner avec objectivité et réalisme du sacrifice que l’Empereur leur imposa pour le salut de son armée.

Mairie du 8ème arrondissement 56 boulevard Malesherbes 75008

Contact : https://mairie08.paris.fr/pages/la-culture-a-la-mairie-du-8e-9097

Souvenir napoléonien