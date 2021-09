L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer T2G- Theatre de Gennevilliers, 17 mai 2022, Gennevilliers.

L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer

du mardi 17 mai 2022 au lundi 23 mai 2022 à T2G- Theatre de Gennevilliers

Écrit il y a tout juste cinquante ans, L’Homosexuel… n’est pas à proprement parler une pièce sur la « condition homosexuelle », ni même peut-être sur l’homosexualité. Elle s’intéresse plutôt à ce qu’il y a de fluide et d’inexprimable dans tout corps, toute identité, et met en scène la difficulté, voire l’incapacité du langage à dire exactement ce que l’on est. Pour faire honneur au métissage de la dramaturgie de Copi, Thibaud Croisy a réuni un trio d’acteurs flamboyants, aux histoires et aux parcours différents : Frédéric Leidgens dans le rôle de Madre, une mère castratrice à faire pâlir les Andalouses de García Lorca ; Emmanuelle Lafon dans celui de Garbo, une professeure de piano aux méthodes peu conventionnelles ; et Helena de Laurens pour incarner Irina, l’être singulier et pervers qui tente d’échapper à toutes les catégories et peut-être au langage lui-même. Mais alors, qui gagnera cette affreuse partie ? Qui tuera qui ? Et que restera-t-il au terme de cette nuit où se réveillent les démons du corps ? La neige ? Le silence des steppes ? Le souvenir d’une marginalité fondamentale et perdue, impossible à préserver et à dire ? Vous le saurez en venant voir cette comédie barbare et mélancolique, à mi-chemin entre un Feydeau survolté et une corrida sur la banquise. Mise en scène : Thibaud Croisy Collaboratrice artistique : Élise Simonet Avec : Helena de Laurens, Emmanuelle Lafon, Frédéric Leidgens (suite de la distribution en cours) Scénographie : Sallahdyn Khatir Lumières : Caty Olive Costumes : Angèle Micaux Sonorisation : Romain Vuillet Régie générale : Ugo Coppin Production et diffusion : Claire Nollez Assistante de production : Laura Maldonado Production : Association TC Coproduction : La Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale ; T2G – Théâtre de Gennevilliers, Centre dramatique national ; TU – Nantes, scène jeune création et arts vivants ; La Rose des Vents – Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq Partenaires en cours : Théâtre de Chelles, La Bâtie – Festival de Genève, Le Grütli – Centre de production et de diffusion des arts vivants (Genève) Avec le soutien du Centre national de la danse (Pantin) et du Centre national de danse contemporaine d’Angers (CNDC)

