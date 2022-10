L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer – de Copi – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 30 novembre 2022, Nantes.

2022-11-30 Représentations du 29 novembre au 1er décembre 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non 6 € à 16 € Réservation conseillée : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations du 29 novembre au 1er décembre 2022 à 20h

Théâtre. Écrit il y a tout juste cinquante ans, “L’Homosexuel…” n’est pas à proprement parler une pièce sur la “condition homosexuelle”, ni même peut-être sur l’homosexualité. Elle s’intéresse plutôt à ce qu’il y a d’inexprimable dans tout corps, toute identité, et met en scène la difficulté, voire l’incapacité du langage à dire exactement ce que l’on est. Pour faire honneur au métissage de la dramaturgie de Copi, Thibaud Croisy a réuni un trio d’interprètes flamboyants, aux histoires et aux parcours différents : Frédéric Leidgens dans le rôle de Madre, une mère castratrice à faire pâlir les Andalouses de García Lorca ; Emmanuelle Lafon dans celui de Garbo, une professeure de piano aux méthodes peu conventionnelles ; et Helena de Laurens pour incarner Irina, l’être singulier et pervers qui tente d’échapper à toutes les catégories et peut-être au langage lui-même. Mais alors, qui gagnera cette affreuse partie ? Qui tuera qui ? Et que restera-t-il au terme de cette nuit où se réveillent les démons du corps ? La neige ? Le silence des steppes ? Le souvenir d’une marginalité fondamentale et perdue, impossible à préserver et à dire ? Vous le saurez en venant voir cette comédie barbare et mélancolique, à mi-chemin entre un Feydeau survolté et une corrida sur la banquise Mise en scène : Thibaud Croisy Avec Helena de Laurens, Emmanuelle Lafon, Frédéric Leidgens, Arnaud Jolibois Bichon, Jacques Pieiller Public : à partir de 15 ans Durée : 1h20

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr