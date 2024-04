L’Homme V Spectacle BMX et violoncelle Mouriès, samedi 13 avril 2024.

Venez admirer le spectacle de l’Homme V, performance BMX et violoncelle live, au Skatepark du Complexe Sportif de l’Espigoulier à Mouriès, samedi 13 avril, à 17h !

Proposé par la Médiathèque La Regalido en partenariat avec la Bibliothèque départementale dans le cadre de l’événement En roue libre



Avec Vincent Warin Cie 3.6/3.4

Tout public. Durée 35mn



Pièce acrobatique et dansée en solo BMX et violoncelle live.



Contorsionner le corps jusqu’à provoquer les déséquilibres, étirer les ralentis pour accueillir le silence, la suspension… et arrêter le temps. Inviter au voyage dans l’espace confiné et restreint, se conforter dans certaines allures ludiques, chercher jusqu’à se perdre…



Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique… Il transforme aussi ce que l’on prend d’abord pour un solo en un pas de deux sensuel et sous tension. Les portés, les lancers s’enchaînent au rythme des crissements du violoncelle. Puis la mélodie s’installe, électrisant le ballet offert par ce couple bien assorti. L’être humain n’est plus, le vélo s’efface, et jaillit une entité nouvelle l’Homme V. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Skatepark du Complexe sportif de l’Espigoulier

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mediatheque@mairie-mouries.fr

