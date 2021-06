L’HOMME V. | Scènes Vagabondes Place centrale – Meudon-la-Forêt, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Meudon.

Dans cette pièce acrobatique et dansée en solo BMX, accompagnée au son du violoncelle live, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique… Il transforme aussi ce que l’on prend d’abord pour un solo en un pas de deux sensuel et sous tension. Les portés, les lancers, les déséquilibres sur le fil s’enchaînent au rythme des crissements du violoncelle du flamand William Schotte. Puis la mélodie s’installe, électrisant le ballet offert par ce couple bien assorti. CHORÉGRAPHIE Cyrille Musy INTERPRÉTATION BMX Vincent Warin COMPOSITION ET INTERPRÉTATION MUSICALE William Schotte, REMERCIEMENTS CRAC de Lomme et à la Makina (lieu de création artistique – Hellemmes). La Cie 3.6/3.4 reçoit le soutien de la région Nord-Pas-deCalais et de la DRAC Nord-Pas-de-Calais. _**Meudon Terre de Jeux**_

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles

Compagnie 3.6/3.4 – Vincent Warin

Place centrale – Meudon-la-Forêt avenue du général de gaulle Meudon la foret Meudon Hauts-de-Seine



