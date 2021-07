Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe L’HOMME V. Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

L'HOMME V. Le Mans, 8 juillet 2021, Le Mans.
école primaire Sablonnière Rue des Ardennes

Le Mans Sarthe Dans le cadre du festival Soirs d’été. Accompagné au son du violoncelle du flamand William Schotte, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique. Tout Public. Genre : Cirque. Durée : 30 min. Places limitées. Dans le cadre du festival Soirs d’été. Accompagné au son du violoncelle du flamand William Schotte, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique. Tout Public. Genre : Cirque. Durée : 30 min. Places limitées. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

