L'HOMME V. – COMPAGNIE VINCENT WARIN – CIE 3.6/3.4 Le Mans, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Mans. L'HOMME V. – COMPAGNIE VINCENT WARIN – CIE 3.6/3.4 2021-07-09 – 2021-07-09 terrain de sport Jean-Moulin 23 Rue Robert Collet

Le Mans Sarthe Festival Soirs d’été. Accompagné au son du violoncelle du flamand William Schotte, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique. Genre : Cirque. Tout public. Durée : 30 min. https://www.facebook.com/soirsdeteaumans Festival Soirs d’été. Accompagné au son du violoncelle du flamand William Schotte, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique. Genre : Cirque. Tout public. Durée : 30 min. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d'évènement: Le Mans, Sarthe